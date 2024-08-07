Грошова допомога у Запоріжжі: хто і як може отримати

Грошова допомога у Запоріжжі: хто може отримати

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб.

До реєстрації допускаються особи, котрі відповідають усім трьом критеріям зазначеним нижче:

1️.По-перше: Критерії відповідності включають осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:

ЧИ внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України);

ЧИ люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

ТА

2️.Також: Які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

ЧИ родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

ЧИ родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

ЧИ родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

ЧИ прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

ТА

3.Також: не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.

Увага! Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від УВКБ ООН, ви не можете бути зараховані на грошову допомогу 3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Запис можна здійснити:

заповнивши форму за цим посиланням;

або за номером телефону: 063 182 68 96.

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога на оренду житла у двох областях: хто і як може її отримати