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Грошова допомога у Запоріжжі: хто і як може отримати

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Журналіст
Грошова допомога у Запоріжжі: хто і як може отримати

Грошова допомога у Запоріжжі надаватиметься в рамках програми УВКБ ООН. Наразі триває попередня реєстрація. Відкрито гугл-форму. Розповідаємо подробиці.

Грошова допомога у Запоріжжі: хто може отримати

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб.

До реєстрації допускаються особи, котрі відповідають усім трьом критеріям зазначеним нижче:

1️.По-перше: Критерії відповідності включають осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:

  • ЧИ внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України);
  • ЧИ люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

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2️.Також: Які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

  • ЧИ родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • ЧИ родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • ЧИ родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
  • ЧИ прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

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3.Також: не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.

Увага! Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від УВКБ ООН, ви не можете бути зараховані на грошову допомогу 3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги.

 

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Запис можна здійснити:

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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