102
Тег:
Гранти
102

Грошова допомога для студентів-контрактників: гранти вже в Дії – як оформити і скільки можна отримати

Автор -
Журналіст
Грошова допомога для студентів-контрактників: гранти вже в Дії - як оформити і скільки можна отримати

Грошова допомога для студентів-контрактників надається державою. Кошти можна витратити на оплату навчання. Гранти вже в Дії і можна подавати заявки. Розповідаємо, хто і як може це зробити.

Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.

Цього року ми впроваджуємо гранти на навчання. Історія з грантами революційна для української системи освіти. Для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракту. Для університетів гранти — це мотивація стати кращими й боротися за кожного студента. Такий підхід має стимулювати конкуренцію між ЗВО, й університети почнуть більше дбати про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновацій, — заявив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України

Грошова допомога для студентів-контрактників – хто може отримати

Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом-учасником програми.

Який розмір грантів

Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:

  • 150+ — грант від 15 000 грн
  • 170+ — грант від 25 000 грн

Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.

Як скористатися сертифікатом

  • Оновити Дію
  • Знайти в переліку документів Сертифікат на навчання
  • Натиснути Отримати грант
  • Із 15 вересня до 5 листопада активувати грант Дія.Підписом
  • Дія сповістить, коли університет отримає гроші з вашого гранту.
  • Сертифікат щороку формуватиметься в Дії.

Грошова допомога для студентів-контрактників: гранти вже в Дії - як оформити і скільки можна отримати

Можливо, вам також буде цікаво: Нова грошова допомога в Україні: компенсація 10% за купівлю вітчизняних товарів в рамках програми «Національний кешбек»

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×