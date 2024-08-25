Грошова допомога для мешканців Херсонщини: триває реєстрація – хто може отримати

Грошова допомога для мешканців Херсонщини надається ГО «Центр соціального партнерства «Перспектива» у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Розповідаємо детальніше, хто, скільки і як може отримати.

В межах проєкту «Багатосекторальна гуманітарна підтримка постраждалих від війни в громадах півдня України та збільшення спроможності локальних громад реагувати на кризу», що реалізується ГО «Центр соціального партнерства «Перспектива» у партнерстві з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Великої Британії у межах програми LIVES 3.0, оголошено реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу.

Зараз відкрито третій раунд реєстрації у чергу, після форму буде закрито на опрацювання. Після завершення опрацювання форма буде відкрита для проведення наступного раунду реєстрацій.

Грошова допомога для мешканців Херсонщини: хто може отримати

Реєстрацію відкрито для мешканців та осіб ВПО, які проживають у таких населених пунктах Дар’ївської ТГ, Херсонського району, Херсонської області:

с. Дар’ївка,

с. Інгулець,

с. Ясна Поляна,

с. Микільське,

с. Понятівка,

с. Токарівка,

с. Іванівка,

с. Новотягинка,

с. Федорівка,

с.Ульяновка,

с. Лиманець,

с. Інгулівка,

с. Вітрове,

с. Чайкине,

с. Зарічне

Хто може претендувати на допомогу:

Домогосподарства (ДГ), переміщені протягом останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 (тридцяти) кілометрів від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій.

ДГ, які проживають у районах активних бойових дій.

ДГ, які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають соціально-економічним критерієм вразливості

ДГ, що територіально проживають у населених пунктах с.Дар’ївка, с. Інгулець,с. Ясна Поляна, с. Микільське, с. Понятівка, с. Токарівка, с. Іванівка, с. Новотягинка, с. Федорівка, с.Ульяновка, с. Лиманець, с.Інгулівка, с. Вітрове, с. Чайкине, с.Зарічне Дар’ївської ТГ, Херсонського району, Херсонської області серед місцевих мешканців та осіб ВПО.

ДГ, дохід якого впливає на економічну стійкість визначену в рамках проєкту.

ДГ, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними.

ДГ з людьми з інвалідністю.

ДГ з 3 або більше дітьми віком до 18 років.

ДГ, яке має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років.

ДГ з вагітними жінками/жінками, що годують грудьми.

ДГ з людьми похилого віку (60+).

ДГ, яке очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (60+), та не має у своєму складі інших дорослих осіб віком від 18 до 59 років. Безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, що не мають пенсії або іншого постійного джерела доходу.

ДГ з особами з важкими хронічними захворюваннями.

Як зареєструватися на грошову допомогу і скільки можна отримати

Сума допомоги становить 3 600 грн на місяць та покриває трьох місячний період. Загальна сума на кожного члена домогосподарства складає 10 800 грн. Якщо Ваше домогосподарство складається з 5 або більшої кількості осіб, сума допомоги буде становити 54 000 грн.

Для реєстрації потрібно заповнити цю форму: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/YGUpwdcm

Проходження реєстрації не гарантує, що Вас буде обрано для отримання грошової допомоги. Ресурси гуманітарної допомоги є обмеженими, тому Mercy Corps надаватиме пріоритет тим, хто постраждав від бойових дій найбільше, а також тим особам, які останнім часом не отримували допомоги від Mercy Corps або інших організацій. Відбір буде здійснюватися на основі місцеперебування домогосподарства, його структури, статусу та доходу.

Після заповнення онлайн-форми, у разі, якщо Ваше домогосподарство буде обрано для очної реєстрації, з вами зв’яжуться наші оператори для підтвердження даних.

Увага! Працівники та партнери благодійних організацій ніколи не питатимуть про CVV-код (тризначний код на звороті банківської картки). Якщо ви повідомили CVV-код, негайно зверніться до свого банку та заблокуйте картку.

Гуманітарна допомога, яку надають ГО «ЦСП «Перспектива» та партнери, є безоплатною. У вас ніколи не мають вимагати грошей або послуг в обмін на допомогу.Якщо у вас є питання, скарги або побажання, ви можете відправити їх на електронну пошту info@cspperspectiva.org або зателефонувати за номером гарячої лінії 098 07 07 646.

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