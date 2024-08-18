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19 і 20 серпня ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу: що саме і де

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19 і 20 серпня ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу: що саме і де

19 і 20 серпня ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надаватиме волонтерський центр “Осанна“, який знаходиться у м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20. Для видачі гуманітарної допомоги його буде відкрито 19 та 20 серпня з 11.00 до 14.00.

Вхід без попереднього запису згідно черги!

 

ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу: що саме

Маючи при собі паспорт та довідку ВПО (оригінал) переміщені особи, які проживають у м. Рівне та  Рівненській області, можуть отримати одяг, взуття, іграшки, постіль, памперси, суміш 1, серветки для дітей.

Також, якщо ви ВПО та очікуєте народження дитини, можете отримати БЕБІ БОКС!

ЩОБ ОТРИМАТИ БЕБІ БОКС, зателефонуйте +380673600080 (за іншими питаннями прохання не телефонувати).

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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