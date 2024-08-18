19 і 20 серпня ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу: що саме і де

19 і 20 серпня ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу надаватиме волонтерський центр “Осанна“, який знаходиться у м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20. Для видачі гуманітарної допомоги його буде відкрито 19 та 20 серпня з 11.00 до 14.00.

Вхід без попереднього запису згідно черги!

ВПО у Рівному можуть отримати гуманітарну допомогу: що саме

Маючи при собі паспорт та довідку ВПО (оригінал) переміщені особи, які проживають у м. Рівне та Рівненській області, можуть отримати одяг, взуття, іграшки, постіль, памперси, суміш 1, серветки для дітей.

Також, якщо ви ВПО та очікуєте народження дитини, можете отримати БЕБІ БОКС!

ЩОБ ОТРИМАТИ БЕБІ БОКС, зателефонуйте +380673600080 (за іншими питаннями прохання не телефонувати).

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