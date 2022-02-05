Что собой представляет аэродинамический сепаратор и какие он функции выполняет

Послеуборочная переработка зерна – важнейшая технологическая операция, позволяющая освободить сырье от высоковлажных примесей, что положительно отражается на сроке хранения готового продукта.

Лучший выбор для современного зернозаготовительного предприятия – многофункциональная машина, которая способна эффективно решать целый ряд задач. К таким установкам относят аэродинамический сепаратор, или, другими словами, веялку.

Технические особенности спецтехники

Аэродинамический сепаратор «ИСМ» сконструирован инженерами компании «Агросепмаш». При производстве машины применяются запатентованные технологии и качественные комплектующие. За счет этого обеспечивается надежная и стабильная работа спецтехники в любых условиях. Конструктивные элементы машины рассчитаны на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию, поэтому фермер может быть уверенным, что приобретает высокопроизводительную установку, которая не подведет в самый разгар уборочной кампании.

Чтобы расширить функциональность веялки, она комплектуется дополнительными модулями:

плоско-решетным скальператором. Основная функция установки – предварительная зерноочистка. Сырье освобождается от высоковлажных крупных примесей: соломы, необмолоченного колоса, камней, комков земли;

системой аспирации. Основная функция комплекса – очистка воздуха от пыли, которая оседает на конструктивные элементы машины и нередко становится причиной их преждевременного выхода из рабочего состояния. Применение системы аспирации в комплексе с аэродинамической веялкой позволяет создать оптимальные условия для работы персонала;

улавливателем мелкой фракции. Основная функция модуля – очистка воздуха от аспирационной пыли и легкого мусора.

Аэродинамический сепаратор не только обеспечивает качественную зерноочистку, но и распределяет материал на фракции: товарную продукцию, посевмат, сырье для производства кормов и отходы.

Как выбрать спецтехнику

Главный критерий – технические характеристики установки. Аграрию нужно обратить внимание на производительность спецтехники – сколько тонн продукции она перерабатывает в час. При этом пропускная способность машины зависит от того, какую операцию она выполняет: предварительная/первичная/вторичная зерноочистка или калибровка материала. К примеру, сепаратор «ИСМ-100» перерабатывает в час до 100 тонн вороха, доставленного с поля. В режиме калибровки машина способна производить до 50 тонн продукции.

Второй важный показатель – класс энергопотребления. Чем меньший расход электроресурсов, тем дешевле выходит обслуживание агрегата. Для фермера это значительная статья затрат, именно потому выбор стоит делать в пользу оборудования, оснащенного экономичным двигателем. К примеру, установка «ИСМ-100», обрабатывая до 100 тонн вороха в час, потребляет всего лишь 0,1-3,3 кВт.

Сепараторы от компании «Агросепмаш» не повреждают зерно в ходе очистки или калибровки. Машина хорошо (за один проход) перерабатывает сырье с высоким уровнем влажности и засоренности. Оборудование подходит для очистки всех типов зерновых культур (злаковых, зернобобовых, кормовых, травяных, масличных).

Компания «Агросепмаш» уверена в качестве выпускаемой спецтехники, поэтому предоставляет гарантию и сертификат на оборудование. При желании можно записаться на тест-драйв зерноочистительного оборудования на производстве.

Источник: сайт agrosepmash.ua