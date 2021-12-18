5 найшанованіших професій у СРСР, які тепер не в пошані

В СРСР активно пропагували тезу про важливість і цінність кожної професії. «Всі професії потрібні, всі професії важливі», – пам’ятаєте? Однак, далеко не кожна посада користувалася пошаною у громадян Союзу. Були «місця» під найяскравішим радянським сонцем, зайняти які хотілося б особливо. Або хоча б дружити з тими, хто вже їхзайняв. І це зовсім не вчитель чи лікар, як можна було б подумати. І навіть не міліціонер або чиновник. NNS назве 5 найбільш шанованих професій у СРСР, які вже давно не в пошані.

Деякі варіанти з ТОП-5 можуть здатися вам несподіваними. Особливо, якщо ви не жили в Радянському Союзі.

5 найбільш шанованих професій у СРСР

М’ясник у продуктовому магазині

Варто відразу зазначити, що в радянські часи працівники сфери торгівлі в принципі користувалися відомою мірою престижу. При цьому робота в продуктовому магазині вважалася найкрутішою. Справжньою «елітою» вважали м’ясники, які працювали в продуктових магазинах. Така слава навколо них склалася головним чином на межі розпаду Радянського Союзу в роки дефіциту. А все тому, що працівники торгівлі мали доступ до дефіцитних товарів. Не дивно, що багато хто в той час хотіли якщо і не опинитися на їхньому місці, то принаймні завести такого знайомого.

Адміністратор готелю

Молодому поколінню це може здатися дивним і несподіваним, проте радянські громадяни досить багато подорожували по країні. Навіть офіційні соціальні дослідження вказують на те, що жителі країн колишнього СРСР в середньому подорожують (в тому числі і всередині своїх країн) істотно менше, ніж жителі Союзу. В результаті, в країні Рад готелі без справи не стояли. Робота адміністратором вважалася дуже престижною. В інститути, які випускали таких фахівців, був серйозний конкурс. Крім гарних зарплат, робота адміністратора приваблювала деяких не дуже порядних громадян своїм «тіньовим потенціалом заробітку». Він стосувався головним чином спекуляцій на імпортних товарах, а також проституції.

Телевізійний майстер

Телевізор у XX столітті був настільки ж важливою та бажаною річчю, як у наш час комп’ютер або телефон з інтернетом. Блакитний екран був майже у кожному домі. Як і будь-яка інша техніка, телевізор регулярно ламався. А це в свою чергу означало, що телевізійні майстри без роботи не сиділи. Ательє ремонтували обладнання громадян, як в спеціальних майстернях, так і висилали фахівців додому до клієнтів. У 1980-ті роки з появою в СРСР перших відеомагнітофонів у телемастеров відкрилася нова можливість заробітку – адаптація старих радянських телевізорів для прийняття стандарту PAL.

Автомеханік

Автомеханіки в Радянському Союзі не тільки добре заробляли, а також були в народній пошані. Вміння ремонтувати автомобіль було однією з найавторитетніших навичок. Автомеханік був і залишається тією спеціальністю, яка ніколи не буде без роботи. Це виявилося дуже корисним вже на фініші країни, коли в суспільстві та економіці почалися серйозні проблеми.

Таксист

У Радянському Союзі таксі коштувало дуже дешево, а тому було транспортом доступним і всюдисущим. Навіть незважаючи на класичне і відоме: «Наші люди в булочну на таксі не їдять». Всупереч розхожому міфові, у радянські часи таксистам також залишали на чай. Причому, в умовах соціалістичної дійсності, суми набиралися дійсно непогані.

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